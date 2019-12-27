Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про розстріли активістів Євромайдану

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у справі про причетність колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олега Янішевського, Олександра Маринченко та Сергія Тамтури до розстрілу активістів Євромайдану.

Про це повідомила суддя Маргарита Васильєва, передають Українські Новини.

Вона зазначила, що в п'ятницю було надано постанову про зміну групи прокурорів в цьому кримінальному провадженні.

Генпрокурор Рябошапка, розглянувши матеріали кримінального провадження, приймаючи до уваги зміну структури Генпрокуратури, прийшов до висновку про необхідність визначити іншу групу прокурорів у цій справі.

Суд розглядає апеляцію про запобіжний захід стосовно ексберкутівців без участі підозрюваних у залі засідань.

Зінченко, Янишевський і Аброськін беруть участь у розгляді справи шляхом відеоконференцзв'язку із СІЗО.

Маринченко і Тамтура на засіданні відсутні, оскільки вони перебувають під домашнім арештом, їхні інтереси представляють адвокати.

Прокурори просили суд перенести засідання через неявку 2 підозрюваних, але суд відхилив це клопотання та ухвалив рішення розглядати справу без них.

Крім того, на засіданні були присутні не всі потерпілі, їхній захист також просив суд перенести засідання.

Також зазначалося, що повідомлення про розгляд справи було отримано ввечері напередодні апеляції, та, на думку захисту підозрюваних, ні суд, ні сторони в суді не встигли ознайомитися з матеріалами справи.

Крім того, за заявою захисту, всі потерпілі виявили бажання прибути до зали засідання, але не всі змогли це зробити, оскільки дізналися про засідання пізно.

Суд прийняв рішення оголосити перерву на 1,5 години для вручення копій апеляційних скарг і процесуальних документів усім учасникам апеляційного розгляду та ознайомлення з ними.

За даними ЗМІ, цих колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" включено до списку на обмін полоненими з Росією.

Як повідомляли Українські Новини, 19 грудня суд відправив під домашній арешт підозрюваного в розстрілі активістів Євромайдану Маринченка.

Раніше суд засудив до 5 років позбавлення волі умовно колишнього бійця спецпідрозділу "Беркут" за причетність до розгону активістів на Майдані Незалежності в Києві 30 листопада 2013 року.