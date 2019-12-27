НАБУ і СБУ проводять обшуки в АМПУ

Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України проводять обшуки в приміщеннях Адміністрації морських портів (АМПУ). Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

Обшуки проводяться у філіях АМПУ, а також за місцем проживання чиновників АМПУ в Києві, Одесі та Одеській області. Слідчі дії санкціоновані і проводяться в рамках розслідування можливих зловживань посадових осіб АМПУ при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури, зокрема, в рамках розслідування надання протиправних преференцій іноземній компанії.

Справа розслідується за статтею 364 Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура провели низку обшуків, у тому числі і в приміщеннях колишнього Міністерства інформаційної політики України.

26 грудня в Міністерство інформаційної політики, яке очолює Володимир Бородянський, прийшов з обшуками НАБУ в рамках справи про тендер, проведеного в 2018 на суму 1,5 млн гривень на просування України та бренду UkraineNOW на телеканалі CNN.