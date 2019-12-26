НАБУ и САП проводят обыски в помещениях бывшего Мининформполитики

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют ряд обысков, в том числе и в помещениях бывшего Министерства информационной политики Украины. Об этом говорится в сообщении на странице Facebook НАБУ.

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможной растраты должностными лицами Министерства информационной политики Украины по предварительному сговору со служащими ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и представителями частных компаний бюджетных средств, полученных на финансирование проектов по защите национального информационного пространства", - говорится в сообщении.

Скриншот:facebook.com/nabu.gov.ua

Отмечается также, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 по собственным наработками.

Как сообщали Українські Новини, сегодня, 26 декабря, в Министерство информационной политики, которое возглавляет Владимир Бородянский пришло с обысками НАБУ в рамках дела о тендере, проведенного в 2018 на сумму 1,5 млн гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN.