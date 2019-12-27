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27 грудня 2019, пʼятниця, 14:23 9
Політика 2019-12-27T15:00:02+02:00
Українські Новини
Богдан таємно зустрівся з Коломойським в київському ресторані, - ЗМІ

Богдан таємно зустрівся з Коломойським в київському ресторані, - ЗМІ

Таня Войтюк
Андрій Богдан, Ігор Коломойський, Офіс Президента України
Андрій Богдан. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода
Андрій Богдан. Скріншот: YouTube/Радіо Свобода

Голова Офісу Президента Андрій Богдан, інформацію про участь якого в кримінальних справах засекретило ДБР, таємно зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським в одному з київських ресторанів.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста програми "Схеми: корупція в деталях".

Згідно з розслідуванням, Богдан і Коломойський разом з соратниками і бізнес-партнерами бачилися в ресторані п'ятизіркового готелю в самому центрі Києва.

Спочатку Богдана помічають в ресторані, де він проводив зустріч з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболевым. Вона тривала годину. Потім журналісти помітили машину Богдана у п'ятизірковому готелі Premier Palace, туди ж приїхали Коломойський і його бізнес-партнер і співвласник студії "Квартал 95" Тимур Миндич.

Сам Коломойський заперечує зустріч з Богданом. І каже, що приїхав в готель, коли той вже поїхав.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Андрій Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми". Предметом позову стали захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Нагадаємо, Богдан – юрист, адвокат, який представляє в тому числі і інтереси Коломойського.

У 2007-2010 роках працював заступником міністра юстиції, в 2010-2014 роках працював заступником міністра міністра кабінету міністрів – урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
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