60% українців віддає перевагу міцному алкоголю

Один з найбільших українських виробників пива компанія Carlsberg Ukraine вважає, що 60% українців воліє міцний алкоголь.

Про це повідомив генеральний директор компанії Євген Шевченко в інтерв'ю Українським Новинам.

"Я думаю, що, все-таки, дивлячись на патерн споживання алкоголю, який у випадку з Україною поки ще залишається класично пострадянським, у загальній частці міцний алкоголь займає 60%, пиво - 30%, все інше, включаючи вино, - 10% у перерахунку на, так званий, абсолютний алкоголь", - сказав він.

Проте Шевченко уточнив, що точних даних щодо частки пива на алкогольному ринку України не існує, оскільки нелегальний ринок міцного алкоголю, за оцінками експертів, становить половину всього ринку.

При цьому, на його думку, на даний момент не спостерігається тенденція до скорочення споживання міцного алкоголю українцями.

У свою чергу, за підсумками 10 місяців 2019 року, частка Carlsberg Ukraine в обсягах, за даними компанії Nielsen, склала 31,2% на роздрібному ринку України.

У той же час Шевченко зазначив, що з 2017 року спостерігається зростання сегмента квасу, де "Квас Тарас" займає частку 34,3% в натуральному вираженні.

"Якщо говорити про ринок сидру, то він вже кілька років поспіль зростає двозначними темпами, але все ще маленький порівняно з ринком пива – всього 1,5%", - прокоментував він.

Шевченко пов'язує цю тенденцію з тим, що споживач стає більш розбірливим, шукає нові цікаві напої і смаки і змінює свої уподобання в бік європейського споживчого мислення.

Як повідомляли Українські Новини, Україна припинила експорт деяких алкогольних напоїв.

Тим часом німці переходять на безалкогольне пиво, змішане з газованою водою.