Украина прекратила экспорт некоторых алкогольных напитков

Торгово-промышленная палата (ТПП) заявила, что с 23 декабря Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями коньяк, арманьяк, граппа и херес.

Об этом говорится в сообщении ТПП, передают Українськi Новини.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес", - сказано в нем.

По словам первого вице-президента ТПП Михаила Непрана, отныне Украина будет экспортировать вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Согласно положению 3 регламента Европейского парламента и Совета, страны происхождения, которые могут использовать названия коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес, определены соответственно как Франция, Италия и Испания.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году в Раде предложили производить украинское сырье для виски.

В 2018 году депутаты предлагали парламенту урегулировать использование в коньяке Украины отечественного коньячного спирта.