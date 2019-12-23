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23 декабря 2019, понедельник, 18:19 702
Экономика 2019-12-23T18:24:10+02:00
Українські Новини
Украина прекратила экспорт некоторых алкогольных напитков

Украина прекратила экспорт некоторых алкогольных напитков

Елизавета Кесельман
Спирт, Коньяк, Экспорт, Торгово-промышленная палата, Алкоголь
Паб.Алкоголь.Фото: pixabay
Паб.Алкоголь.Фото: pixabay

Торгово-промышленная палата (ТПП) заявила, что с 23 декабря Украина прекратила экспорт алкогольных напитков под названиями коньяк, арманьяк, граппа и херес.

Об этом говорится в сообщении ТПП, передают Українськi Новини.

"Учитывая, что в Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о зоне свободной торговли, ТПП Украины прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес", - сказано в нем.

По словам первого вице-президента ТПП Михаила Непрана, отныне Украина будет экспортировать вино игристое и бренди, в соответствии с кодами классификации внешнеэкономической деятельности.

Согласно положению 3 регламента Европейского парламента и Совета, страны происхождения, которые могут использовать названия коньяк, арманьяк, граппа, бренди де херес, определены соответственно как Франция, Италия и Испания.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году в Раде предложили производить украинское сырье для виски.

В 2018 году депутаты предлагали парламенту урегулировать использование в коньяке Украины отечественного коньячного спирта.

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