Україна вперше стягнула штраф за порушення повітряного простору над Кримом

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони АрміяINFORM.

Мова йде про притягнення до фінансової відповідальності казахського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air". Його літак 8 серпня 2019 року виконав політ в межах забороненої зони над окупованим півостровом.

У листопаді 2019 року Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації.

"Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", - відзначає агентство.

У цілому з березня 2014 року число незаконних перетинань повітряних кордонів України, в межах окупованого півострова перевищила 200 тисяч. Однак досі жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності, хоча суми накладених штрафів за порушення повітряного простору в Криму тільки цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній становлять вже 13 мільярдів гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з жовтня 2015 Росія заборонила українським авіакомпаніям використовувати свій повітряний простір.

Нагадаємо, ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму.