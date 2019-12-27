Україна вперше стягнула штраф за порушення повітряного простору над Кримом

У той час як Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку, Україна вперше з часу анексії Криму стягнула штраф за порушення повітряного простору. Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони АрміяINFORM. Мова йде про притягнення до фінансової відповідальності казахського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air". Його літак 8 серпня 2019 року виконав політ в межах забороненої зони над окупованим півостровом. У листопаді 2019 року Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації. "Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", - відзначає агентство. У цілому з березня 2014 року число незаконних перетинань повітряних кордонів України, в межах окупованого півострова перевищила 200 тисяч. Однак досі жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності, хоча суми накладених штрафів за порушення повітряного простору в Криму тільки цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній становлять вже 13 мільярдів гривень. Як повідомляли Українські Новини, з жовтня 2015 Росія заборонила українським авіакомпаніям використовувати свій повітряний простір. Нагадаємо, ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму.