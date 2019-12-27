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27 грудня 2019, пʼятниця, 08:59 15
Політика 2019-12-27T10:45:01+02:00
Українські Новини
Україна вперше стягнула штраф за порушення повітряного простору над Кримом

Україна вперше стягнула штраф за порушення повітряного простору над Кримом

Таня Войтюк
анексія Криму, Повітряний простір, Аеропорт, Штраф
Аеропорт
Аеропорт "Сімферополь". Фото: wikipedia.org

У той час як Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку, Україна вперше з часу анексії Криму стягнула штраф за порушення повітряного простору.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства оборони АрміяINFORM.

Мова йде про притягнення до фінансової відповідальності казахського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air". Його літак 8 серпня 2019 року виконав політ в межах забороненої зони над окупованим півостровом.

У листопаді 2019 року Державіаслужба винесла постанову про накладення штрафу за правопорушення у галузі цивільної авіації.

"Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", - відзначає агентство.

У цілому з березня 2014 року число незаконних перетинань повітряних кордонів України, в межах окупованого півострова перевищила 200 тисяч. Однак досі жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності, хоча суми накладених штрафів за порушення повітряного простору в Криму тільки цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній становлять вже 13 мільярдів гривень.

Як повідомляли Українські Новини, з жовтня 2015 Росія заборонила українським авіакомпаніям використовувати свій повітряний простір.

Нагадаємо, ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму.

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