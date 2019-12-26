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26 грудня 2019, четвер, 22:51 21
Суспільство 2019-12-26T23:04:23+02:00
Українські Новини
У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу

У Черкасах в листопаді витратили 3 млн гривень на прибирання відсутнього снігу

Анна Рудык
Прибирання снігу, Черкаська міськрада, снігоприбиральна техніка

У Черкасах незважаючи на відсутність снігопадів в листопаді вже встигли витратити на зимові прибирання доріг вже 3 млн гривень. Про це йдеться в сюжеті "Фактів" на ICTV.

Так, повідомляється, що 3 млн гривень були виплачені приватному підряднику за роботи, виконані з 6 по 30 листопада.

"Цю суму міський департамент ЖКГ виплатив приватному підряднику за роботи, виконані з 6 по 30 листопада. Але, за даними обласного гідрометцентру, в ці дні не фіксувалася навіть ожеледиця, а перший сніг в місті випав тільки 2 грудня", - йдеться в сюжеті.

В компанії підрядника запевняють, що за виконані роботи у листопаді компанія може відзвітувати до копійки: згідно акту 1,2 млн грн коштувала чистка прибордюрной території, ще 1,6 млн грн – на чотириденний полив шляхів звичайним соляним розчином.

"У Гідрометцентрі дивуються, тому що, переглянувши архів погоди за листопад, запевняють, що ожеледиці вони не фіксували. А ось у профільному департаменті міськвиконкому запевняють, що з 27 листопада були морози та ожеледиця. З актом виконаних робіт підрядник подав зафіксовані трекерами маршрути поливних машин. Щоденна обробка шляхів місту коштувала від 350 до 500 тис. грн", - йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що договір з цим підрядником у місті закінчується 31 грудня. Наступного року мерія планує знову проводити тендер на утримання доріг. Його сума - понад 60 млн грн.

"Швидше за все, його виграє саме ця компанія, адже альтернативи їй у Черкасах поки не знайшлося. У місцевих комунальників відповідної техніки немає", - підкреслили в сюжеті.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд хоче купити снігоприбиральну машину за 100 тис. гривень.

Раніше вночі в Києві випав сніг, спецтехніку для прибирання вивели на вулиці.

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Снігоприбиральні машини. Фото:kyivcity.gov.ua
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