Ночью в Киеве выпал снег, спецтехнику для уборки вывели на улицы

В некоторых районах столицы Украины в ночь на 26 ноября прошел небольшой снег. На некоторых улицах Киева даже работала спецтехника, сообщает Киевавтодор в Facebook.

"В некоторых районах столицы прошел небольшой снег. Поэтому спецтехника уже работает на некоторых участках улично-дорожной сети. Первоначально были обработаны посыпочными материалами мосты и путепроводы, а также покрытие из брусчатки. Специалисты диспетчерского центра корпорации внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с актуальной синоптической ситуацией будут принимать необходимые меры", - заявили в пресс-службе "Киевавтодора".

Киевавтодор внимательно следит за погодой и, в зависимости от ситуации, будет принимать необходимые меры.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пошел снег в последний день октября.

Также сообщалось, что в Украину идет снежный циклон: синоптик предупредила о резкой смене погоды.