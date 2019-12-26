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26 грудня 2019, четвер, 22:26 20
Кабмін 2019-12-27T00:00:02+02:00
Українські Новини
Гончарук доручив правоохоронцям закрити нелегальні АЗС до 9 січня

Гончарук доручив правоохоронцям закрити нелегальні АЗС до 9 січня

Анна Рудык
Олексій Гончарук, АЗС, заправки, Автозаправки
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук
Гончарук. Фото: Facebook/Олексій Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив правоохоронцям вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій до 9 січня 2020 року.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 вирішити цю проблему", - написав Гончарук.

Він відзначив, що або АЗС будуть працювати за ліцензіями, або не будуть працювати взагалі.

Прем'єр повідомив, що наразі вже демонтовано 46 незаконних АЗС, розпочато 18 кримінальних проваджень та 31 об'єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій.

Як повідомляли Українські Новини, заправки знизили ціни на паливо після звернення Зеленського.

Також стало відомо, що багато українських автозаправки простоюють без палива. А в АМКУ заявляли, що закупівельні ціни на бензин і дизпаливо впали на 20%, а на заправках - тільки на 5%.

Раніше Українські Новини писали про те, де вигідніше заправлятися в Україні.

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