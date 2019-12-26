Схоже, що у Авакова в самого немає впевненості щодо справи Шеремета, - Тейлор

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся за допомогою до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Аваков провів дуже докладний брифінг для нас, іноземних послів. Проте я читаю, що пише українська преса, і прекрасно розумію, що є питання. Аваков попросив кілька держав-партнерів про допомогу (в розслідуванні. - Ред.). І я знаю, що деякі з них зараз вивчають, чим ми могли б допомогти", - сказав Тейлор.

Він також заявив, що не впевнений в тому, що Аваков особисто переконаний у вині тих, кому висунуто офіційні звинувачення у вбивстві Шеремета.

"Він не повідомив нам про свої висновки, але він сказав, що попереду багато роботи. Тому я дійсно не думаю, що він і сам впевнений", - додав Тейлор.



Як повідомляли Українські Новини, у справі про вбивство Шеремета затримано АТОшника, волонтера і медика.



Раніше експертиза підтвердила, що вилучена у Антоненка речовина аналогічно тій, що вбила Шеремета.