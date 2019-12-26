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26 грудня 2019, четвер, 21:11 8
Зовнішня політика 2019-12-26T21:12:14+02:00
Українські Новини
Схоже, що у Авакова в самого немає впевненості щодо справи Шеремета, - Тейлор

Схоже, що у Авакова в самого немає впевненості щодо справи Шеремета, - Тейлор

Валерия Драгомирова
Арсен Аваков, Вільям Тейлор, вбивство Павла Шеремета
Арсен Аваков на
Арсен Аваков на "Право на владу". Скріншот: YouTube/ТСН

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся за допомогою до кількох країн для розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Аваков провів дуже докладний брифінг для нас, іноземних послів. Проте я читаю, що пише українська преса, і прекрасно розумію, що є питання. Аваков попросив кілька держав-партнерів про допомогу (в розслідуванні. - Ред.). І я знаю, що деякі з них зараз вивчають, чим ми могли б допомогти", - сказав Тейлор.

Він також заявив, що не впевнений в тому, що Аваков особисто переконаний у вині тих, кому висунуто офіційні звинувачення у вбивстві Шеремета.

"Він не повідомив нам про свої висновки, але він сказав, що попереду багато роботи. Тому я дійсно не думаю, що він і сам впевнений", - додав Тейлор.


Як повідомляли Українські Новини, у справі про вбивство Шеремета затримано АТОшника, волонтера і медика.

Раніше експертиза підтвердила, що вилучена у Антоненка речовина аналогічно тій, що вбила Шеремета.

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