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26 грудня 2019, четвер, 20:08 22
Верховна Рада і партії 2019-12-26T21:45:34+02:00
Українські Новини
Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія

Депутати мають отримувати зарплату від 70 тисяч гривень, - Арахамія

Ярина Вацяк
Слуга народу, Рада, Давид Арахамія, зарплата депутатів

Якщо суспільство в Україні має більш високі очікування від депутатів Верховної Ради, ніж було раніше, їх зарплата має становити від 70 до 100 тисяч гривень. Водночас щорічно на кожного депутата з податків українців витрачають 345 тисяч гривень.

Про це заявив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у коментарі журналу НВ.

"Зарплата депутата має бути вище, якщо товариство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми — від 70 тис. грн до 100 тис. грн", — заявив він.

Водночас Арахамія назвав депутатську зарплату "дуже делікатним питанням" і сказав, що не може дати однозначну відповідь, "чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно".

Сам глава фракції СН назвав себе "небідною людиною" і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату. За словами Арахамії, він витрачає її на благодійність.

"А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість — це дійсно прості хлопці. Є ті, кому тяжко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти сім'ю", — уклав він.

Як повідомляли Українські Новини, з держбюджету в 2020 році на витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

Тим часом заробітна плата голів фракцій і груп у Верховній Раді у вересні становила від 37 тис. до 46 тис. гривень.

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