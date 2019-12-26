Словник сучасної української мови обрав слово "діджиталізація" словом 2019 року

Онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної української мови "Мислово" вибрав слово "діджиталізація" словом 2019 року. Про це йдеться на сайті словника.

В "Мислово" відзначають, що "діджиталізація" означає зміни у всіх сферах суспільного життя, пов'язані з використанням цифрових технологій.

"Слово є спрощеною формою більш точного терміну "цифрова трансформація" і проявом глобальної цифрової революції. Інші світові тренди, такі як зміна клімату або проблеми гендерної ідентичності, які не отримали значного поширення в українській публічній дискусії. Термін з великим відривом очолив список найбільш відвідуваних слів словника, а кількість його переглядів зросла на 1,535% порівняно з минулим роком", — відзначили в "Мислово".

Хоча в цьому році перемогло неполітичне слово, всі інші претенденти відображали політичні події: "Зе", "монобільшість", "турборежим", "розведення, "червоні лінії", "полонені".

У минулому році словник назвав словом року "Томос", в 2017 році — "безвіз", а в 2016-му — "корупція".

"Мислово" є інтерактивним проектом розвитку сучасної української мови і сленгу, слова і визначення в який вписують користувачі.



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