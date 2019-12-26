підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • РНБО має намір створити раду експертів з питань енергобезпеки
26 грудня 2019, четвер, 17:15 4
Політика 2019-12-26T17:30:01+02:00
Українські Новини
РНБО має намір створити раду експертів з питань енергобезпеки

РНБО має намір створити раду експертів з питань енергобезпеки

Валерия Драгомирова
РНБО, Олексій Данилов, Енергетична безпека
РНБО. Фото: Facebook/РНБО
РНБО. Фото: Facebook/РНБО

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) має намір створити раду експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передають Українські Новини.

Рада експертів буде діяти як консультативний орган і вирішувати питання безпеки в енергетичній сфері.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на даний момент розробляється проект положення цієї ради та створені робочі групи за напрямами в енергетичній сфері.

Рішення з приводу створення ради було прийнято під час засідань робочих груп з питань подолання загроз у нафтогазовій та енергетичній сферах.

Участь у заходах взяли голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, представники ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України.

За словами Секретаря РНБО, важливим завданням для влади є збереження позицій України як провідної країни-транзитера газу.

У свою чергу Коболєв запевнив, що Україна має достатні обсяги природного газу в підземних сховищах і повністю забезпечена газом на зимовий період.

Крім того, розглядаючи питання безпеки енергетичного ринку, Данилов підкреслив необхідність забезпечення фізичної та кібернетичної безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО затвердила 1 з 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу.


Крім того, Зеленський хоче збільшити витрати РНБО в 157 разів.

Більше новин про: РНБО Олексій Данилов Енергетична безпека

Архів
Новини
ДБР кілька годин допитувало Звіробій 17:26
Обвинувачений у смерті десяти українських військових Бутрименко внесений в список на обмін полоненими 17:20
РНБО має намір створити раду експертів з питань енергобезпеки 17:15
Генпрокуратура провела слідчий експеримент у справі про розстріли активістів Євромайдану 17:00
Великий виробник алкоголю має намір почати експорт горілки в Танзанію з 2020 16:52
більше новин
Бахматюк звинуватив у "замовленні" керівника президентського офісу Богдана 10:55
Глава ОДА Кучер занепокоївся долею промислових гігантів Харківщини, - ЗМІ 12:25
Кабмін Гончарука першим знизив тарифи, а "міцні господарники" не зробили цього за 5 років, - Цибулько 11:25
Керівник Української асоціації футболу Павелко марить манією переслідування, - Васильєв 12:13 Думка
Швейцарський трейдер Adelon AG не планує виходити на ринок України до завершення конфлікту з Росією 14:35
більше новин
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
Конституційний суд заборонив Зеленському позбавляти депутатів мандатів за прогули і кнопкодавство 15:10
Держава заборгувала дорожникам понад 2,7 млрд грн - Національна асоціація дорожників України 09:01 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok