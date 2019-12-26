РНБО має намір створити раду експертів з питань енергобезпеки

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) має намір створити раду експертів з питань енергетичної безпеки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передають Українські Новини.

Рада експертів буде діяти як консультативний орган і вирішувати питання безпеки в енергетичній сфері.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що на даний момент розробляється проект положення цієї ради та створені робочі групи за напрямами в енергетичній сфері.

Рішення з приводу створення ради було прийнято під час засідань робочих груп з питань подолання загроз у нафтогазовій та енергетичній сферах.

Участь у заходах взяли голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, представники ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища, Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки України.

За словами Секретаря РНБО, важливим завданням для влади є збереження позицій України як провідної країни-транзитера газу.

У свою чергу Коболєв запевнив, що Україна має достатні обсяги природного газу в підземних сховищах і повністю забезпечена газом на зимовий період.

Крім того, розглядаючи питання безпеки енергетичного ринку, Данилов підкреслив необхідність забезпечення фізичної та кібернетичної безпеки об'єктів критичної інфраструктури.

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