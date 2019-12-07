СНБО утвердил 1 из 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на закрытом заседании в субботу утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса.

Об этом журналистам сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передают Українськi Новини.



"Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на это время", - сказал он.



При этом Данилов добавил, что информация о всех пяти сценариях является закрытой.



"Сценарий реинтеграции подразумевает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Ключевые моменты, которые сегодня в повестке дня - производные от неких сценариев. У нас большое желание вернуть наших пленных, которые сегодня находятся в плену в РФ, в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Второй вопрос - наше большое желание прекратить огонь. Третий вопрос, который мы рассматриваем - это вопрос возвращения нашей границы, после этого - вопрос выборов. Это четыре ключевых сегодня вопроса к обсуждению", - сказал он.



Также СНБО в субботу обсудил вопрос территориальной обороны.



"До 31 марта должна быть завершена ситуация, связанная с этим вопросом. Все, кто сегодня хотят привлекаться к территориальной обороне, все добровольцы, которые желают принимать в этом участие, будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - сообщил секретарь Совета.



Кроме того, СНБО обсудил вопрос кибербезопасности.



По словам Данилова, по всем трем вопросам было принято единогласное решение.



Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).



Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.



По его словам, в рамках саммита 9 декабря запланированы двусторонние встречи между всеми участниками "нормандского формата".



На саммите Зеленский поднимет вопрос альтернативного плана передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе, отличного от предусмотренного в "минских договоренностях", однако пока отказывается раскрывать его суть до проведения встречи "нормандской четверки".