СНБО утвердил 1 из 5 сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на закрытом заседании в субботу утвердил один из пяти сценариев реинтеграции Донбасса.Об этом журналистам сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передают Українськi Новини."Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на это время", - сказал он.При этом Данилов добавил, что информация о всех пяти сценариях является закрытой."Сценарий реинтеграции подразумевает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Ключевые моменты, которые сегодня в повестке дня - производные от неких сценариев. У нас большое желание вернуть наших пленных, которые сегодня находятся в плену в РФ, в Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Второй вопрос - наше большое желание прекратить огонь. Третий вопрос, который мы рассматриваем - это вопрос возвращения нашей границы, после этого - вопрос выборов. Это четыре ключевых сегодня вопроса к обсуждению", - сказал он.Также СНБО в субботу обсудил вопрос территориальной обороны."До 31 марта должна быть завершена ситуация, связанная с этим вопросом. Все, кто сегодня хотят привлекаться к территориальной обороне, все добровольцы, которые желают принимать в этом участие, будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - сообщил секретарь Совета.Кроме того, СНБО обсудил вопрос кибербезопасности.По словам Данилова, по всем трем вопросам было принято единогласное решение.Как сообщали Українськi Новини, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция).Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках "нормандской встречи" в Париже состоятся его двусторонние переговоры с Президентом РФ Владимиром Путиным.По его словам, в рамках саммита 9 декабря запланированы двусторонние встречи между всеми участниками "нормандского формата".На саммите Зеленский поднимет вопрос альтернативного плана передачи Украине контроля над неконтролируемым участком государственной границы с Россией на Донбассе, отличного от предусмотренного в "минских договоренностях", однако пока отказывается раскрывать его суть до проведения встречи "нормандской четверки".