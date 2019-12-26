Генпрокуратура провела слідчий експеримент у справі про розстріли активістів Євромайдану

Генеральна прокуратура провела слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання мирним акціям протесту в листопаді 2013 - лютому 2014 року на Майдані Незалежності в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

"Прокурори ГПУ 24 грудня 2019 року провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 – лютому 2014 року на Майдані Незалежності в м. Києві з метою підтвердження показів інших свідків щодо пострілів в сторону готелю "Україна" з місця, де знаходились правоохоронці", - сказано в ньому.

Наголошується, що у зв'язку з передачею слідства від Генпрокуратури уповноваженим органам досудового розслідування, в тому числі Державному бюро розслідувань, певні слідчі дії в процесах за подіями на Майдані Незалежності в Києві у 2013-2014 роках проводять прокурори Генпрокуратури.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР створило спеціальний підрозділ з розслідування справ Майдану".

Генеральна прокуратура розпочала службове розслідування за фактом можливої втрати матеріалів кримінальних проваджень про вбивства правоохоронців у ході Евромайдана.