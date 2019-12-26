НБУ здобув першу перемогу в суді у справі Приватбанку

Національний банк здобув першу перемогу в судових процесах щодо визначення пов'язаних осіб з Приватбанком напередодні націоналізації.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку, передають Українські Новини.

Окружний адміністративний суд Києва 10 грудня відмовив ТОВ "Самтек-Сервіс" у задоволенні позову про визнання протиправним та скасування рішення НБУ про визначення позивача напередодні націоналізації пов'язаною з Приватбанком особою.

13 грудня 2016 комісія Нацбанку з питань визначення пов'язаних з банками осіб та перевірки операцій банків з такими особами рішенням № 105 визначив "Самтек-Сервіс" пов'язаною з банком особою.

У подальшому кошти, які знаходились на рахунках, відкритих на ім'я "Самтек-Сервіс", були обмінені уповноваженою особою Фонду гарантування на акції додаткової емісії та продані державі у порядку, передбаченому статтею 41-1 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави.

Наголошується, що, не погодившись із зазначеним рішенням, "Самтек-Сервіс" оскаржив його в Окружному адміністративному суді Києва.

Суд відмовив у задоволенні позову з огляду на те, що НБУ наділений повноваженнями щодо прийняття рішення про визначення фізичних і юридичних осіб особами, пов'язаними з банком.

У Національному банку сподіваються, що зазначена судова практика буде застосовуватися іншими судами при розгляді відповідних позовів щодо оскарження питань пов'язаності з Приватбанком.

На сьогодні в НБУ було подано понад 40 позовів про оскарження пов'язаності з Приватбанком.

Як повідомляли Українські Новини, Приватбанк ініціював судовий розгляд у суді Тель-Авіва проти колишніх власників.

Раніше Олексій Гончарук заявив, що немає ніяких підстав для повернення Приватбанку колишнім власникам.