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26 грудня 2019, четвер, 16:07 10
Політика 2019-12-26T17:45:02+02:00
Українські Новини
Грузія хоче створити власний "нормандський формат"

Грузія хоче створити власний "нормандський формат"

Елизавета Кесельман
Грузія, Україна, Росія, нормандський формат, Саломе Зурабішвілі
Саломе Зурабишвили.Фото:ru.wikipedia.org
Саломе Зурабишвили.Фото:ru.wikipedia.org

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про необхідність створити новий формат переговорів з Росією по окупованих Москвою Абхазії і Південної Осетії, який є аналогом "нормандскому формату" , в якому Україна веде переговори про Донбасі. Про це глава держави розповіла в інтерв'ю грузинському "Першому каналу".

Зурабішвілі зазначає, що Грузія "застрягла" в технічних форматах, і нічого не змінюється.

Президент Грузії вважає, що Тбілісі має працювати з міжнародним співтовариством, щоб постійно нагадувати про конфлікт з Росією. На її думку, Грузія не використовує всі можливі дипломатичні ресурси, тоді як Україна готова це робити.

"Щоб Грузія була представлена разом зі своїми партнерами, тому що нам не під силу вести переговори самостійно. Щоб переговори були ефективними, сторони не повинні бути в нерівній ситуації, в якій ми інакше опинимося. Нам необхідна ця підтримка. Тому і Україна бере участь у такому форматі, а не входить у прямі відносини", — сказала вона.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Грузії Саломе Зурабішвілі перенесла свій візит в Україну на 2020 рік на прохання української сторони.

Також Україна і Грузія оскаржили повноваження російської делегації в ПАРЄ.

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