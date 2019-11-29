Президент Грузии отложила приезд в Украину по просьбе украинской стороны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила администрация грузинского лидера.

Отмечается, что приезд Зурабишвили в Киев был запланирован на ноябрь текущего года, "однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год".

Как сообщали Українські Новини, Украина и Грузия оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, Кабинет Министров утвердил соглашение с Грузией о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель.