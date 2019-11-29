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  • Президент Грузии отложила приезд в Украину по просьбе украинской стороны
29 ноября 2019, пятница, 08:34 692
Политика 2019-11-29T08:34:01+02:00
Українські Новини
Президент Грузии отложила приезд в Украину по просьбе украинской стороны

Президент Грузии отложила приезд в Украину по просьбе украинской стороны

Саломе Зурабишвили, Грузия, визит в Киев
Саломе Зурабишвили. Фото: president.gov.ge
Саломе Зурабишвили. Фото: president.gov.ge

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила администрация грузинского лидера.

Отмечается, что приезд Зурабишвили в Киев был запланирован на ноябрь текущего года, "однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год".

Как сообщали Українські Новини, Украина и Грузия оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, Кабинет Министров утвердил соглашение с Грузией о взаимных поездках граждан двух стран на основании внутренних паспортов в форме ID-карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель.

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