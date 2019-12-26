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26 грудня 2019, четвер, 15:48 8
Суспільство 2019-12-26T15:50:07+02:00
Українські Новини
Більше половини українців вважають, що економічне становище країни не зміниться в найближчі 3 місяці

Більше половини українців вважають, що економічне становище країни не зміниться в найближчі 3 місяці

Валерия Драгомирова
соцопитування, Фонд
Гроші. Фото: pixabay
Гроші. Фото: pixabay

51% респондентів, опитаних фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, вважають, що економічне становище країни не зміниться в найближчі 3 місяці.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентам було поставлено питання, як, на їхню думку, зміниться становище в Україні в запропонованих у переліку сферах в найближчі 3 місяці.

Також 18% вважають, що економічне становище країни зміниться на краще, 17,3% - погіршиться, 13,6% - не змогли відповісти.

52,5% вважають, що рівень добробуту їх родини до квітня не зміниться, 18% - зміниться на краще, 16% - зміниться на гірше, 13,5% - не змогли відповісти.

Респондентам також було поставлено запитання, як, на їхню думку, зміниться становище в Україні в запропонованих у переліку сферах в найближчі 2-3 роки.

38,3% впевнені, що економічне становище країни зміниться на краще до кінця 2022 року, 13,5% - погіршитися, 18,2% - що не зміниться, а 30% - важко відповісти.

Крім цього, 38% очікують збільшення рівня добробуту їх родини до кінця 2022 року, 12% вважають, що їхній добробут погіршиться, 21,8% - що не зміниться і 28,2% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося 13-18 грудня шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), в ході якого було опитано 2 017 респондентів від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Як повідомляли Українські Новини, 45,9% опитаних "Демініціативами" вважають Зеленського політиком 2019 року.


Крім того, 48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року, 44% - вибори Президента.

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