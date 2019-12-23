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23 декабря 2019, понедельник, 10:40 363
Политика 2019-12-23T10:48:24+02:00
Українські Новини
47% опрошенных "Рейтингом" считают Зеленского политиком года

47% опрошенных "Рейтингом" считают Зеленского политиком года

Елизавета Драбкина
Рейтинг, социологический опрос, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, Дмитрий Разумков, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

47% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", считают Президента Владимира Зеленского политиком 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

По 8-10% опрошенных называют политиком года лидера политической партии "Оппозиционная платформа – За життя", депутата Верховной Рады Юрия Бойко, председателя Рады Дмитрия Разумкова и председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" в Раде Юлию Тимошенко.

По 5-7% респондентов считают политиком года бывшего Президента Петра Порошенко, члена политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука, депутата Рады от фракции "Голос" Святослава Вакарчука и бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Зеленский как политик года получил поддержку всех возрастных и региональных групп распределения.

При этом Бойко и Медведчука чаще выбирали жители юга и востока Украины, Тимошенко - центра и запада, Порошенко - запада.

Среди сторонников партий "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Оппозиционная платформа - За життя" лидеров этих сил чаще выбирали как политика года, чем Зеленского.

Зато среди сторонников партии "Голос" Президент получил результат выше, чем Вакарчук.

Опрос проводился с 13 по 17 декабря, было опрошено 2 500 респондентов от 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face).

Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.

Как сообщали Українськi Новини, больше всего респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", негативно относятся к Президенту России Владимиру Путину (72%) и Президенту США Дональду Трампу (37%).

В октябре Зеленский побил мировой рекорд Лукашенко.

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