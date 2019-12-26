Правила надання субсидій цієї зими змінювати не будуть, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук виключає перегляд правил надання субсидій.

Про це Гончарук заявив ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами прем'єра, цієї зими субсидії, які вже призначені, скасовуватися або переглядатися не будуть.

"Тим, кому призначена субсидія, протягом цього сезону її не втратять. У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає таким, який отримує право на оформлення субсидій... Тим, кому призначена субсидія, – вони гарантовано її отримають. Немає проблем з коштами державного бюджету для цього", – заявив Гончарук.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін збільшив фінансування виплат субсидій.

Також раніше повідомлялося, що з початку опалювального сезону кількість заяв на отримання субсидій зменшилась вдвічі.