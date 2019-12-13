С начала отопительного сезона количество заявлений на получение субсидий уменьшилось вдвое

Министерство социальной политики сообщило, что количество обращений для получения субсидий за 2 месяца текущего отопительного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 60%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

"Количество обращений для получения субсидий за 2 месяца текущего отопительного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 60%", - говорится в нем со ссылкой на слова заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко.

Замминистра объясняет это тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически.

По его словам, также есть категории, которые должны были обратиться для назначения субсидий повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствием доходов.

Отмечается, что только 6% заявителям было отказано в получении субсидии.

При этом с мая 2019 года 1,3 млн человек подали заявления на получение.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил финансирование выплат субсидий.

Также стало известно, как будут расти пособия малообеспеченным семьям и детям в новом году.