подписаться на рассылку
23.35 23.65
25.8 26.35
˟
13 декабря 2019, пятница, 19:52 352
Общество 2019-12-13T20:30:22+02:00
Українські Новини
С начала отопительного сезона количество заявлений на получение субсидий уменьшилось вдвое

С начала отопительного сезона количество заявлений на получение субсидий уменьшилось вдвое

Анна Рудык
Субсидии, Минсоцполитики, получение субсидий
Коммуналка
Коммуналка

Министерство социальной политики сообщило, что количество обращений для получения субсидий за 2 месяца текущего отопительного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 60%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

"Количество обращений для получения субсидий за 2 месяца текущего отопительного периода по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 60%", - говорится в нем со ссылкой на слова заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко.

Замминистра объясняет это тем, что части домохозяйств субсидии переназначаются автоматически.

По его словам, также есть категории, которые должны были обратиться для назначения субсидий повторно, в частности, арендаторы жилья, домохозяйства, где не проживает кто-то из зарегистрированных членов и где есть граждане с отсутствием доходов.

Отмечается, что только 6% заявителям было отказано в получении субсидии.

При этом с мая 2019 года 1,3 млн человек подали заявления на получение.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин увеличил финансирование выплат субсидий.

Также стало известно, как будут расти пособия малообеспеченным семьям и детям в новом году.

Больше новостей о: Субсидии Минсоцполитики получение субсидий

Архив
Новости
"Укрзализныця" намерена привязать цену билета к дате его покупки 20:35
Провал законопроекта №2543 остановит инвестпроекты в Украине, - экс-губернатор Херсонщины 20:33
Судебное заседание. Скриншот: трансляция на Facebook/24 Канал
Суд по делу Шеремета: подозреваемый Антоненко заявил, что накануне убийства был в бане под Киевом 20:11 Обновляется
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко рассказал, где находился накануне убийства 20:04
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко заявляет, что не знал журналиста 19:55
больше новостей
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
больше новостей
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Дефицит средств в Фонде соцстрахования напрямую связан с тем, что их постоянно воровали, – Сазонов 16:55
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Малюська не хочет работать министром меньше чем за 80 тысяч гривен в месяц 12:35
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok