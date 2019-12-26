НКРЕКП підвищила тарифи на газ із Нового року: які області заплатять більше за інших

В той час, як Кабмін прийняв рішення знизити тарифи на опалення в Україні Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановила тарифи на розподіл природного газу для 44 операторів газорозподільчих систем (ГРС) на рівні 0,28-1,99 гривень за куб. м/місяць з 1 січня 2020 року і 0,28-2,73 гривень за куб. м/місяць з 1 липня 2020 року.

Дане рішення було прийнято на засіданні комісії 24 грудня, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами до засідання, найвищі тарифи, які діятимуть з 1 січня 2020 року, були встановлені для ТОВ "Спектргаз" в розмірі 1,99 гривні за куб. м / місяць і на рівні 2,73 гривні за куб. м / місяць з 1 липня 2020 року; для ТОВ "Газпостачсервіс" з 1 січня 2020 року діятиме тариф 1,92 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 2,48 гривні за куб. м / місяць; для ТОВ "Газовик" з 1 січня 2020 року діятиме тариф 1,42 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 1,66 гривні за куб. м / місяць.

У свою чергу, найнижчі тарифи, які діятимуть з 1 січня 2020 року і з 1 липня 2020 року, були встановлені для "Київгазу" в розмірі 0,28 гривні за куб. м / місяць; для "Кременчукгаз" з 1 січня 2020 року діятиме тариф 0,29 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 0,31 гривні за куб. м / місяць; для "Харківміськгазу" з 1 січня 2020 року діятиме тариф 0,3 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 0,32 гривні за куб. м / місяць.

Також для "Київоблгазу" з 1 січня 2020 року діятиме тариф в розмірі 0,78 гривні за куб. м / місяць, і з 1 липня 2020 року - 0,91 гривні за куб. м / місяць; для "Одесагазу" з 1 січня 2020 року діятиме тариф в розмірі 0,65 гривні за куб. м / місяць, і з 1 липня 2020 року - 0,81 гривні за куб. м / місяць; для "Харківгазу" з 1 січня 2020 року діятиме тариф в розмірі 1,03 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 1,27 гривні за куб. м / місяць; для "Львівгазу" з 1 січня 2020 року діятиме тариф в розмірі 0,9 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 1,11 гривні за куб. м / місяць; для "Дніпропетровськгазу" з 1 січня 2020 року діятиме тариф в розмірі 1,04 гривні за куб. м / місяць і з 1 липня 2020 року - 1,25 гривні за куб. м / місяць.

При цьому передбачається поетапне зростання витрат на оплату праці з 1 січня і з 1 липня 2020 року в середньому на 50% на кожному етапі.

Як повідомляли Українські Новини, РГК закликає НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.

Раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.

Тим часом, українцям обіцяють з грудня зменшити вартість опалення.