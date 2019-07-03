Представители газораспределительных сетей требуют пересмотреть тариф на распределение природного газа

Сегодня бастовали представители газораспределительных сетей - сотни работников собрались под стенами национальной комиссии по регулированию коммунальных услуг и требовали пересмотреть тариф на распределение природного газа. Об этом сообщают Подробности.

Представители газоразпределительной отрасли жаловались на колоссальную убыточность, износ газотранспортных систем и скудные зарплаты и увольнение сотрудников.

"Наше предприятие сократилось в три раза. Благодаря только их регулированию, третья часть работников нашего предприятия уехали за границу", - отметила Ольга Пикалова, председатель профсоюзной организации ПАО "Криворожгаз".

"И поверьте мне, это наиболее квалифицированные кадры, которые могли бы обслуживать наши стареющие сети", - подчеркнул Сергей Компаничук, председатель профсоюза работников газовых хозяйств Украины

Главная причина массовых увольнений - мизерные зарплаты.

"Средняя заработная плата по предприятию у нас семь тысяч. Заработная плата среди работников, если мы уберем именно зарплату руководящего состава - у нас получится пять", - говорит Ольга Пикалова, председатель профсоюзной организации ПАО "Криворожгаз".

Иван Васильевич работает сварщиком более 20 лет. На предприятии штат заметно сократился.

"У нас не хватает в облгазе 150 человек. Молодежь уезжает, остаются одни пенсионеры", - рассказывает Иван Васильевич, сварщик ПАО "Черновцыгаз".

"Никто не приедет, потому что некому будет приезжать", - говорит Александр Кабачок, старший смены "ПАО Днепрогаз".

Затруднительная ситуация и в аварийных службах. Александр работает старшим на смене в "Днепрогазе". Признается, из-за недостаточного финансирования, поддерживать газотранспортную систему в исправном состоянии крайне трудно.

"Газотранспортная система Украины каждый день становится хуже и хуже. В не надо постоянно вкладывать деньги. Ее надо модернизировать, ее надо обслуживать. Надо что-то делать с ней, чтобы она не была в таком критическом состоянии. А то, что сейчас происходит - это просто хаос", - отметил Александр Кабачок, старший смены "ПАО Днепрогаз".

Навести порядок и с зарплатой, и с техническим надзором оборудование можно было бы введением справедливого тарифа на распределение природного газа.

"Нам уже четыре года не пересматривали тариф, несмотря на то, что три раза меняли цену на газ. И два раза у нас минимальная заработная плата выросла. Но все таки сегодня НКРЕКП не выполняет своего главного долга, не пересматривает нам тариф о распределении природного газа для предприятий. В цене на газ сейчас практически 8 процентов идет тариф на распределение природного газа. Конечно, это очень мало, потому что если взять, например, европейский тариф на распределение - там идет около 20-30 процентов", - говорит Сергей Компанічук, председатель профсоюза работников газовых хозяйств Украины.

Пересмотреть тариф должны были еще в прошлом месяце. Однако национальная комиссия по регулированию в сфере коммунального хозяйства решение почему-то постоянно оттягивала.

"Со слов главы НКРЭКУ прозвучало, что с 1 августа вступит в силу новый тариф. Но понимаете, чтобы запустить новый тариф, должна быть запущена новая процедура, а она и до сих пор не запущена эта процедура", - говорит Павел Тарасенко, председатель объединенной профсоюзной организации ПАО "Сумыгаз".

Письмо с соответствующим обращением передали в НКРЭКУ. Инициативную группу митингующих пригласили к разговору. В итоге НКРЭКУ в очередной раз пообещали пересмотреть тариф. Но на этот раз лишь в части заработных плат.

"В ближайшее время будут пересматриваться наши тарифы только по зарплате. Не будут в комплексе, не будет ВТВ, не будет ничего. Я понимаю, что в первую очередь нам надо пересмотреть тарифы, касающиеся части заработной платы", - подчеркнул Сергей Компаничук, председатель профсоюза работников газовых хозяйств Украины.

Однако пересмотрят ли тариф пока неизвестно, так же как остается открытым и вопрос технического обслуживания газовых сетей.