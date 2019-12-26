Лукашенко запропонував Росії вступити в Білорусь і заявив, що росіяни будуть не проти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував Росії вступити до складу його країни. Про це він заявив в ефірі радіостанції "Ехо Москви".

"Ви хочете загального президента? Вибори. Я цього не боюся. А зовсім простий варіант, який буде у Росії сприйнятий і в Білорусі теж в плані єдиної держави: ви вступаєте до складу Білорусі", — сказав Лукашенко.

За його словами, ні росіяни, ні білоруси не будуть проти такого варіанту.

"А що, росіяни будуть проти? Немає. Білоруси, які так вже обурюються, — теж", — сказав Лукашенко.

За словами президента, його дивує, що Росія не пропонує такий варіант.

Як повідомляли Українські Новини, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна сама дала привід для Росії агресії і початку збройного конфлікту.

Раніше Лукашенко заявив про готовність до перегляду підходів до інтеграції з Росією. Лукашенка в день виборів назвав умови інтеграції з Росією.