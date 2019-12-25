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25 декабря 2019, среда, 19:45 6966
Политика 2019-12-25T20:45:10+02:00
Українські Новини
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну

Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, война с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод России для агрессии и начала вооруженного конфликта. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

По его словам, Украина подставилась тем, что якобы "начала душить россиян" на своей территории.

"Украина в какой-то степени подставилась. Россиян начали душить, речь там и другое - ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Пусть там как не было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод для этого столкновения", - сказал беларусский лидер.

Он также сообщил, что украинцы не смогли ответить ему на вопрос, как они отстаивали Крым в 2014 году.

"Я их спрашиваю, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы защищали Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?", - рассказал Лукашенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Также Лукашенко в день выборов назвал условия интеграции с Россией.

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