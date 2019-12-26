Сьогодні в Україні туман і мокрі дороги: водіїв попередили про небезпеку

Погода в Україні 26 грудня погіршилася, водіїв попередили про мряки, туманах і мокрих дорогах. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

В Україні утримується "плюсова" температура. Середня температура повітря в західних областях +1+4, центральних +4+6, східних -1+2 і південних +3+10.

"Покриття на а/д дорогах державного значення в більшості областей мокре. На більшості перевальних ділянках доріг без опадів, у Львівській області невеликий дощ. Температура повітря -2+1. Покриття мокре, на Ужоцькому перевалі місцями утворився сніговий накат", - повідомили в прес-службі.

Проїзд усіма ділянками доріг державного значення забезпечений, заторів в русі не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, завтра пройдуть снігопади і вдарять морози: киян закликають не користуватися своїми авто.

В Україну йде негода. Більшу частину країни накриють дощі, проте буде тепло від +4 до +14 градусів тепла, вдень від +3 до +11 вночі.