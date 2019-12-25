В Одеській області у військовій частині побили жінку-військовослужбовця

В одній з військових частин Одеської області побили жінку-військовослужбовця. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк на своїй сторінці в Facebook у середу, 25 грудня.

"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній з військових частин Одеської області. З робочим візитом в Одесі знаходиться мій заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці".

За словами міністра, Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

Загороднюк додав, що бере справу під особистий контроль і пообіцяв повідомити деталі пізніше.

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