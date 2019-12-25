підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новини
  • Події
  • В Одеській області у військовій частині побили жінку-військовослужбовця
25 грудня 2019, середа, 18:55 5
Події 2019-12-26T00:30:02+02:00
Українські Новини
В Одеській області у військовій частині побили жінку-військовослужбовця

В Одеській області у військовій частині побили жінку-військовослужбовця

Ольга Фандорина
побиття, Побиття військовослужбовців

В одній з військових частин Одеської області побили жінку-військовослужбовця. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк на своїй сторінці в Facebook у середу, 25 грудня.

"Щойно мені стало відомо про факт побиття жінки-військовослужбовця в одній з військових частин Одеської області. З робочим візитом в Одесі знаходиться мій заступник Іван Руснак, який розбирається з ситуацією на місці".

За словами міністра, Військова служба правопорядку проводить службове розслідування і надає відповідні матеріали до Військової прокуратури.

Загороднюк додав, що бере справу під особистий контроль і пообіцяв повідомити деталі пізніше.

Як повідомляли Українські новини, сусіди призовника побили співробітника військкомату при врученні повістки у Львові.

Військовослужбовець застрелив колегу у Львівській області.

Більше новин про: побиття Побиття військовослужбовців

Архів
Новини
Харківський суд виправдав доцента, що вивчав феномен родючості по порнороликам 22:39
У Грузії 5 школярів загинули в автобусі, що зірвався зі скелі 22:15
У центрі Києва водії не пропускали швидку допомогу, довелося втрутитися поліції 21:36
ДБР провело обшуки у екс-голови ЦВК по справі про зняття з виборів Куницького в інтересах Грановського 21:07
Сильний вітер, дощі і сніг: прогноз погоди на 26 грудня 21:00
більше новин
В Одеській області у військовій частині побили жінку-військовослужбовця 18:55
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт 21:06
Народний депутат Ганна Бондар може піти під суд за брехню в декларації, - ЗМІ 10:08
більше новин
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні 06:20
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ 10:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok