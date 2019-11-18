Соседи призывника избили сотрудника военкомата при вручении повестки во Львове

Двое мужчин - соседей призывника 18 ноября избили сотрудника военного комиссариата при вручении ему повестки во Львове. Об этом говорится в сообщении комиссариата в социальной сети Facebook, передают Україньскі Новини. "Сегодня, во время осуществления мероприятий по оповещению граждан призывного возраста по улице Татарской 2а в Львове было совершено нападение на военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата", - говорится в нем. Сообщается, что одному из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, была вручена повестка. При этом представитель комиссариата позволил призывнику, по его просьбе, пойти взять личные вещи. В это время он позвонил своим друзьям, которые находились в квартире этажом выше. "Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову", - говорится в сообщении. После того как военнослужащий потерял равновесие, мужчина продолжил наносить удары ногами в голову. Впоследствии к драке присоединился другой мужчина из той же квартиры, что и первый нападавший. Выйдя на улицу нападавшие увидели, что проезжал автомобиль патрульной полиции. Увидев его, двое мужчин скрылись в своей квартире. Личность одного из нападавших предварительно установлена. Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий районный отдел полиции, а также в городскую больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь. Правовые последствия данного инцидента устанавливает полиция. Как сообщали Українські Новини, 51-летняя жительница Ривненской области укусила 33-летнего сотрудника военного комиссариата во время вручения повестки ее 21-летнему сыну для прохождения воинской службы.