Соседи призывника избили сотрудника военкомата при вручении повестки во Львове

Двое мужчин - соседей призывника 18 ноября избили сотрудника военного комиссариата при вручении ему повестки во Львове.

Об этом говорится в сообщении комиссариата в социальной сети Facebook, передают Україньскі Новини.

"Сегодня, во время осуществления мероприятий по оповещению граждан призывного возраста по улице Татарской 2а в Львове было совершено нападение на военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата", - говорится в нем.

Сообщается, что одному из призывников, который не появлялся в военный комиссариат, была вручена повестка.

При этом представитель комиссариата позволил призывнику, по его просьбе, пойти взять личные вещи.

В это время он позвонил своим друзьям, которые находились в квартире этажом выше.

"Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения, предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице данное лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову", - говорится в сообщении.

После того как военнослужащий потерял равновесие, мужчина продолжил наносить удары ногами в голову.

Впоследствии к драке присоединился другой мужчина из той же квартиры, что и первый нападавший.

Выйдя на улицу нападавшие увидели, что проезжал автомобиль патрульной полиции.

Увидев его, двое мужчин скрылись в своей квартире.

Личность одного из нападавших предварительно установлена.

Военнослужащий военкомата обратился с заявлением в Галицкий районный отдел полиции, а также в городскую больницу Львова, где ему была оказана медицинская помощь.

Правовые последствия данного инцидента устанавливает полиция.

Как сообщали Українські Новини, 51-летняя жительница Ривненской области укусила 33-летнего сотрудника военного комиссариата во время вручения повестки ее 21-летнему сыну для прохождения воинской службы.