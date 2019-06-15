Военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области. Об этом говорится в сообщении территориального управления Государственного бюро расследований во Львове от 15 июня, передают Українські Новини.\r\n"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, расследуют обстоятельства получения огнестрельного ранения, которое привело к смерти военнослужащего", - говорится в сообщении.\r\nПо предварительной информации, 9 июня военнослужащий одной из воинских частей во Львовской области, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок.\r\nЭти действия привели к несанкционированному выстрелау и огнестрельного ранения другого военнослужащего.\r\nПострадавший после полученной травмы скончался в Яворовской районной больнице.\r\nСледователи теруправления ГБР, расположенного сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).\r\n11 июня по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.\r\nДосудебное расследование продолжается.\r\nВ случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.\r\nКак сообщали Українські Новини, в марте 21-летний солдат срочной службы из Львова совершил одиночный выстрел из автомата Калашникова в 35-летнего старшину отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" Мостисского пограничного отряда.\r\nПосле этого он нанес удар прикладом по старшине и начал избивать ногами уже лежащего пограничника.\r\nОт полученных ранений старшина умер.