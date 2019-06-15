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15 июня 2019, суббота, 14:13 61
Происшествия 2019-06-15T14:16:09+03:00
Українські Новини
Военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области

Военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области

Военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области. Об этом говорится в сообщении территориального управления Государственного бюро расследований во Львове от 15 июня, передают Українські Новини.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного во Львове, расследуют обстоятельства получения огнестрельного ранения, которое привело к смерти военнослужащего", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 9 июня военнослужащий одной из воинских частей во Львовской области, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок.

Эти действия привели к несанкционированному выстрелау и огнестрельного ранения другого военнослужащего.

Пострадавший после полученной травмы скончался в Яворовской районной больнице.

Следователи теруправления ГБР, расположенного сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

11 июня по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.

Как сообщали Українські Новини, в марте 21-летний солдат срочной службы из Львова совершил одиночный выстрел из автомата Калашникова в 35-летнего старшину отделения инспекторов пограничной службы "Сянки" Мостисского пограничного отряда.

После этого он нанес удар прикладом по старшине и начал избивать ногами уже лежащего пограничника.

От полученных ранений старшина умер.

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