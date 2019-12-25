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25 грудня 2019, середа, 15:45 10
Події 2019-12-25T22:30:03+02:00
Українські Новини
Жінка померла від неякісного наркозу, а ще шестеро перебувають у важкому стані

Жінка померла від неякісного наркозу, а ще шестеро перебувають у важкому стані

Таня Войтюк
Лікарі, лікарська халатність, Медицина, Наркоз
Лікарі під час операції. Фото: pexels
Лікарі під час операції. Фото: pexels

В результаті використання неякісного наркозу під час операцій в Кам'янському (Дніпропетровська область) постраждало 7 пацієнтів, один з яких помер.

Про це в середу повідомила прес-служба Кам'янського відділення Національної поліції, передають Українські Новини.

"У період з 17 по 19 грудня в лікарні під час хірургічних операцій використовувався медичний наркоз, від якого постраждали сім пацієнтів. Хворі з важкими ускладненнями були доставлені в Днипровскую обласну клінічну лікарню ім. Мечникова, де одна з постраждалих жінок померла", - повідомило відомство.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 140 (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін розпорядженням від 24 грудня перерозподілить кошти з держбюджету-2019 з метою виплати заборгованості із зарплати медичним працівникам на суму 41,1 млн гривень за рахунок того, що уріже фінанси на навчання лікарів.

Раніше через лікарську недбалість женщина померла під час простий гінекологічної процедури у Чернівцях.

Тим часом у Львові за смерть немовляти в пологовому відділенні завідуючу засудили до року в'язниці.

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