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18 октября 2019, пятница, 10:00 970
Происшествия 2019-10-18T10:00:01+03:00
Українські Новини
Хотела забеременеть: Женщина умерла во время простой гинекологической процедуры в Черновцах

Хотела забеременеть: Женщина умерла во время простой гинекологической процедуры в Черновцах

Смерть, Операция, Гинеколог, врачебная халатность
Погибшая Наталья Винник. Скриншот: сюжет
Погибшая Наталья Винник. Скриншот: сюжет "ТСН"

В Черновцах после несложной гинекологической процедуры умерла 37-летняя женщина. Утром она пошла в больницу, а уже через несколько часов медики позвонили ее родным и сообщили о смерти. Родственники винят в смерти врачей, сообщает "ТСН".

О смерти женщины ее сестре сообщили по телефону врачи.

"Они сказали, что так бывает и сестра умерла во время процедуры", - говорит сестра погибшей Людмила Козак.

Людмила вместе с мужем приехали в отделение. Врачи назвали им сразу несколько версий смерти Натальи.

"Версии - это аллергическая реакция, и лопнул легочный тромб. Когда зашел в кабинет лишний раз уточнить, что стало причиной смерти, сказали: резко упало давление. Две версии разные в течение такого малого отрезка времени", - говорит муж сестры погибшей Виталий Козак. 

Умершей Натальи Винник было 37 лет. По словам родственников, она не имела серьезных проблем со здоровьем. Единственное - не могла забеременеть, а потому и пришла к врачам.

Заведующая отделением, в котором делали операцию, общаться отказалась. Исполняющий обязанности главного врача уверяет, что все врачи, которые делали операцию - высококвалифицированные. Гистероскопия под общим наркозом была успешной, а плохо женщине стало уже после нее.

"Хирург, который оперировал - врач первой категории, анестезиолог - заведующий отделением. К сожалению, любое самое несложное вмешательство несет определенные риски и усложнения. После операции внезапно имела место остановка сердца, в дальнейшем - отек легких. Реанимационные мероприятия были, к сожалению, безуспешными", - говорит в.о. Главной больницы Черновицкого роддома №1 Василий Ринжук.

Погибшая Наталья Винник. Скриншот: сюжет Погибшая Наталья Винник. Скриншот: сюжет "ТСН"

Что именно вызвало остановку сердца, выясняют в областном патологоанатомическом бюро, потому что только вскрытие тела позволит точно установить причину. В полиции по заявлению родственников открыли уголовное производство относительно вероятного ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

Как сообщали Українські Новини, под Харьковом ребенок умер в утробе матери - врачи требовали деньги за стимуляцию родов. Также из-за гибели ребенка будут судить педиатра в Черновицкой области.

Тем временем во Львове за смерть младенца в родильном отделении заведующую приговорили к году тюрьмы.

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