Папа Римський на Різдво побажав світла для дорогої України

Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi (Місту і світу) згадав про Україну, яка прагне до миру. Про це повідомляє Радіо Ватикану у середу, 25 грудня

У посланні, яке Папа виголосив сьогодні опівдні з балкона собору Святого Петра у Ватикані, він закликав до миру в Україні, Ізраїлі, Сирії, Венесуелі, Лівані, Ємені, Іраку та деяких країнах Африки.

"Хай Викупитель світу буде світлом для дорогої України, яка прагне до конкретних рішень на користь міцного світу", – сказав понтифік.

У своєму зверненні Франциск закликав віруючих до особистісних змін, щоб вирішити різного роду конфлікти.

"Саме так, в серцях існує темрява, але великим є світло Христовий. Існує темрява в особистих, сімейних, соціальних відносинах, але Христовий світло є великим. Темрява присутня в економічних, геополітичних та екологічних конфліктах, але великим є світло Христовий", – сказав Папа Римський.

Як відомо, 25 грудня християни святкують Різдво Ісуса Христа. В Україні обговорювалося питання перенесення Різдва на цю дату – з 7 січня на 25 грудня.

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