Сильний вітер, дощі і сніг: прогноз погоди на 26 грудня

26 грудня в Києві хмарно, часом дощ, вітер північно-західний, 7-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +5...+7 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі і вдень -1...+4 градуси. У Карпатах вночі невеликий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси. У Моршині невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси. У Трускавці невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси. У Сваляві невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси. На півночі України хмарно, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів. У центрі України хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів. На сході України хмарно, невеликий дощ, місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі й удень +2...+7 градусів. У Криму хмарно з прояснниеми, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, удень +6...+8 градусів. Як повідомляли Українські Новини, на Україну насувається циклон і морози: прогноз погоди до Нового року. Тим часом на деяких дорогах України вже обмежили рух транспорту.