Сильний вітер, дощі і сніг: прогноз погоди на 26 грудня

26 грудня в Києві хмарно, часом дощ, вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+6 градусів, вдень +5...+7 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий дощ і мокрий сніг, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі і вдень -1...+4 градуси.

У Карпатах вночі невеликий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси.

У Моршині невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси.

У Трускавці невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси.

У Сваляві невеликий дощ і мокрий сніг, температура вночі і вдень +1...+3 градуси.

На півночі України хмарно, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів.

У центрі України хмарно, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів.

На сході України хмарно, невеликий дощ, місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі та вдень +1...+6 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...+7 градусів.

У Криму хмарно з прояснниеми, невеликий дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У Ялті невеликий дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, удень +6...+8 градусів.

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