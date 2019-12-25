Електронна трудова книжка: навіщо насправді українцям потрібно це нововведення

Про це заявила заступник міністра економіки Юлія Свириденко, передає Hromadske.

"Електронні трудові книжки — це опція, це можливість спростити трудову бюрократію, це єдиний реєстр, де буде весь ваш досвід роботи вказано, тому що у нас не всі роботодавці дуже, скажімо, дотримуються закону", — пояснила вона.

Заступник міністра зазначила, що є роботодавці, які можуть "маніпулювати" працівниками — не віддавати трудову книжку, щоб не відпускати працівника з місця роботи.

"Так що така проблема буде зніматися (завдяки електронній трудовій книжці — Ред.). І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр. Це опція", — резюмувала Свириденко.

Як повідомляли Українські Новини, за словами експертів субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування.

Мінсоцполітики ініціює визначення ознак трудових відносин, при наявності яких роботодавець і працівник будуть зобов'язані укладати договір. Так, в документі пропонується визначити 7 ознак трудових відносин, причому наявність 3 з них дає підстави вважати такі відносини трудовими.