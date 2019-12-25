підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 грудня 2019, середа, 17:39 5
Суспільство 2019-12-25T19:00:02+02:00
Українські Новини
Електронна трудова книжка: навіщо насправді українцям потрібно це нововведення

Електронна трудова книжка: навіщо насправді українцям потрібно це нововведення

Таня Войтюк
Трудовий договір, Трудовая книжка, Трудовий кодекс, Працевлаштування
Дмитро Дубілет і трудова книжка. Фото: Instagram/dubilet
Дмитро Дубілет і трудова книжка. Фото: Instagram/dubilet

Проект нового Трудового кодексу передбачає введення декретних відпусток для чоловіків, а також пункт про те, що у співробітників з'явиться можливість мати електронну трудову книжку, яка, зокрема, повинна захистити від "маніпуляцій" роботодавця.

Про це заявила заступник міністра економіки Юлія Свириденко, передає Hromadske.

"Електронні трудові книжки — це опція, це можливість спростити трудову бюрократію, це єдиний реєстр, де буде весь ваш досвід роботи вказано, тому що у нас не всі роботодавці дуже, скажімо, дотримуються закону", — пояснила вона.

Заступник міністра зазначила, що є роботодавці, які можуть "маніпулювати" працівниками — не віддавати трудову книжку, щоб не відпускати працівника з місця роботи.

"Так що така проблема буде зніматися (завдяки електронній трудовій книжці — Ред.). І це можливість синхронізувати роботу пенсійної служби та кадрових служб. Тобто у нас буде єдиний реєстр. Це опція", — резюмувала Свириденко.

Як повідомляли Українські Новини, за словами експертів субсидії змушують українців відмовлятися від офіційного працевлаштування.

Мінсоцполітики ініціює визначення ознак трудових відносин, при наявності яких роботодавець і працівник будуть зобов'язані укладати договір. Так, в документі пропонується визначити 7 ознак трудових відносин, причому наявність 3 з них дає підстави вважати такі відносини трудовими.

Більше новин про: Трудовий договір Трудовая книжка Трудовий кодекс Працевлаштування

Архів
Новини
Електронна трудова книжка: навіщо насправді українцям потрібно це нововведення 17:39
За рахунок пенсії в Україні знизився рівень безробіття 16:39
Президент підписав закон про спрощення оренди державного та комунального майна 15:59
Зеленський підписав закон про контроль цін на електроенергію 15:32
Інна Соболєва заявила, що поліція гальмує розслідування вбивства її трирічного сина 14:33
більше новин
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
Зниженням тарифів уряд Гончарука підсилює рейтинг влади, - експерт 21:06
Народний депутат Ганна Бондар може піти під суд за брехню в декларації, - ЗМІ 10:08
більше новин
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" назвав комерційною діяльністю свій виступ з Вакарчуком на корпоративі в Мінську 11:32
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
Українцям перерахують тарифи на опалення і газ: скільки доведеться платити в січні 06:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok