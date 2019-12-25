Прокуратура відкрила справу за фактом незаконного залізничного руху через Керченську протоку

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України мостом через Керченську протоку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 25 грудня 2019 року, прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України компанією "Гранд-Экспресс", що організувала перевезення пасажирським потягом Санкт-Петербург - Сімферополь, (ч. 1 ст. 332 КК України)", - сказано в ньому.

В ході досудового розслідування буде дана правова оцінка незаконним діям посадових осіб компанії перевізника, а також незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією і Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за інформацією Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та зверненням Представництва Президента в АР Крим.

Як повідомляли Українські Новини, 23 грудня 2019 року Росія відкрила рух залізничної частини мосту через Керченську протоку.

Представництво Президента Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим заявляє про незаконність відкриття залізничного руху мостом через Керченську протоку.