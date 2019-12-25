підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
  • Новини
  • Політика
  • Кабмін
  • Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням
25 грудня 2019, середа, 09:40 44
Кабмін 2019-12-25T09:55:44+02:00
Українські Новини
Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням

Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням

Анна Рудык
боротьба з курінням, Кабмін, Куріння
Сигарети. Фото: pixabay
Сигарети. Фото: pixabay

Кабінет міністрів схвалив законопроект "Про внесення змін у деякі закони України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (по охороні здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)", який повинен значно посилити боротьбу з курінням в Україні, передає УП.

Так, видання повідомляє, що від закону очікують посилення боротьби з курінням, заповнення прогалин в українському законодавстві, встановлення вимог до обігу електронних сигарет і новітніх тютюнових виробів в Україні.

По-перше, новий закон заборонить смакові додатки у цигарках, які заохочують молодь до куріння.

Також вводяться нові правила маркування - "страшні картинки". Графічні попередження про шкоду куріння будуть змінені на європейські і займуть значно більшу частину упаковки сигарет - 65%. Більше того, буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою або молодістю. Під забороною реклама або натяки на меншу шкідливість, інший смак або добавки, що зменшують негативний вплив на навколишнє середовище.

Проект закону також забороняє виробництво "міцних" сигарет.

Оновлено термінологію для кращого контролю. Розширюється перелік тютюнових виробів, що дозволить контролювати їх розповсюдження, рекламу і упаковку. Серед переліку є такі види: жувальний, нюхальний, тютюн для самокруток, трубок, для кальяну і для перорального застосування.

Крім тютюнових виробів, вводиться визначення трав'яного вироби для куріння. Це виріб на основі рослин, трав або фруктів, не містить тютюну, і його можна споживати шляхом процесу згоряння.

Документ також передбачає визначення нових тютюнових виробів, наприклад, т. зв. тютюнових виробів для електричного нагрівання. Вперше в Україні пропонується врегулювати поняття "електронна сигарета". Це дозволить зобов'язати виробників і продавців продуктів, що включають нікотин, дотримуватися правила маркування, реклами та розповсюдження.

Згідно з новим законом, компанії-виробники щорічно будуть подавати в Моз звіти про їх продукції: перелік інгредієнтів, рівень викидів смоли, нікотину, монооксиду вуглецю та інші викиди в димі сигарет.

МОЗ буде зобов'язаний оприлюднювати цю інформацію для громадськості.

Як повідомляли Українські Новини, вченим вдалося виявити клітини мозку, що відповідають за відразу до нікотину.

Раніше пульмонолог з Німеччини розповів, як зменшити шкоду від куріння.

Більше новин про: боротьба з курінням Кабмін Куріння

Архів
Новини
Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку 10:30
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ 10:18
Вчитель
Вчителі зі стажем менше 10 років отримають додаткові виплати в 2020 10:05
Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням 09:40
Канаду сколихнув ще один потужний землетрус 09:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" відмовився коментувати гонорар Вакарчука за корпоратив у Мінську 18:14
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok