Пульмонолог из Германии рассказал, как уменьшить вред от курения

Системы нагревания табака и электронные сигареты помогают снизить уровень курения и поэтому должны использоваться в политике снижения вреда от курения.

Об этом пишет немецкий терапевт и пульмонолог, доктор Петер Поммер, ссылаясь на ряд исследований, в т.ч. Немецкого федерального института оценки риска, в газете Ärzterblatt ("Врачебная газета").

"Безусловно, мы должны защитить детей от потребления табачных изделий. Но утверждение, что электронные сигареты "потребляются в основном детьми и подростками" является ложью", - уверен доктор Петер Поммер.

В качестве доказательства врач ссылается на социологическое исследование DEBRA (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten) 2018 года. Согласно результатам исследования, процент некурящих (в т.ч. подростков), которые пробовали электронные сигареты, составляет лишь несколько процентов от общего количества потребителей такой продукции.

"Не нужно этим ложным утверждением оправдывать призывы запретить рекламу электронных сигарет и систем подогрева табака. Это ограничит возможности курильщиков бросить курить. В результате, мы не используем потенциал для улучшения общественного здоровья", - пишет доктор Петер Поммер.

Врач ссылается на статьи в Федеральном журнале здравоохранения, которые указывают, что с точки зрения регулирования необходим разный подход к обычным сигаретам и системам, которые потенциально могут снизить уровень курения.

По данным Киевского международного института социологии, в начале 2019 г. продолжали ежедневно курить 24,2% украинцев - в т.ч. 42,2% мужчин и 9,4% женщин.