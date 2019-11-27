Ученым удалось обнаружить клетки мозга, отвечающие за отвращение к никотину

Канадским ученым из университета Торонто в ходе исследования удалось обнаружить клетки мозга, которые отвечают за отвращение к никотину. Об этом сообщает EurekAlert.

Так, сообщается, что для исследования учеными были выведены специальные мыши, не имеющие никотиновых рецепторов. Такие грызуны никак не реагировали на никотин.

Отмечается, что впоследствии им искусственно вводили эти рецепторы в различные группы нейронов и наблюдали за реакцией. Таким образом ученые обнаружили нейроны, которые отвечают за негативные ощущения, вызванные отсутствием никотина в организме зависимого человека.

С помощью данного открытия ученые будут создавать эффективный метод лечения для курильщиков, которые хотят бросить курить.

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