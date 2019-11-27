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  • Ученым удалось обнаружить клетки мозга, отвечающие за отвращение к никотину
27 ноября 2019, среда, 21:35 101
Наука 2019-11-27T21:35:57+02:00
Українські Новини
Ученым удалось обнаружить клетки мозга, отвечающие за отвращение к никотину

Ученым удалось обнаружить клетки мозга, отвечающие за отвращение к никотину

Курение, Никотин, курильщики
Сигареты. Фото: pixabay
Сигареты. Фото: pixabay

Канадским ученым из университета Торонто в ходе исследования удалось обнаружить клетки мозга, которые отвечают за отвращение к никотину. Об этом сообщает EurekAlert.

Так, сообщается, что для исследования учеными были выведены специальные мыши, не имеющие никотиновых рецепторов. Такие грызуны никак не реагировали на никотин.

Отмечается, что впоследствии им искусственно вводили эти рецепторы в различные группы нейронов и наблюдали за реакцией. Таким образом ученые обнаружили нейроны, которые отвечают за негативные ощущения, вызванные отсутствием никотина в организме зависимого человека.

С помощью данного открытия ученые будут создавать эффективный метод лечения для курильщиков, которые хотят бросить курить.

Как сообщали Українські Новини, пульмонолог из Германии рассказал, как уменьшить вред от курения.

Также от пассивного курения можно умереть: Супрун рассказала о вреде табачного дыма.

Кроме того, ранее ученые успешно испытали "вакцину" от курения.

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