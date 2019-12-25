Канаду сколихнув ще один потужний землетрус

Після того, як у західному регіоні Канади сталося п'ять землетрусів за один день, 24 грудня сталося ще одне магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає Reuters.

Так, повідомляється, що землетрус стався в 177 км від Порту Харді.

"Землетрус силою 6,2 бала стався в 177 км на захід від Порту Харді, Британська Колумбія, Канада", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 1 км. Разом з тим, на момент публікації новини інформації про травми або пошкодження не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, у Канаді пролунало п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0. Землетруси сталися за 100 км від міста Порт Гарді. Перше - було близько 8 ранку силою 5,1 бала. До 12 гриміло ще двічі (магнітудою 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами в 6,0 і 4,8.

Також на початку вересня на півдні Туреччини зафіксували землетрус, сила поштовхів якого досягла до 4,5 бала за шкалою Ріхтера.