підписатися на розсилку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
25 грудня 2019, середа, 09:15 39
Америка 2019-12-25T11:15:01+02:00
Українські Новини
Канаду сколихнув ще один потужний землетрус

Канаду сколихнув ще один потужний землетрус

Анна Рудык
Землетрус, землетрус у Канаді, підземні поштовхи
Землетрус. Фото: pixabay
Землетрус. Фото: pixabay

Після того, як у західному регіоні Канади сталося п'ять землетрусів за один день, 24 грудня сталося ще одне магнітудою 6,2 бала за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Геологічна служба США, передає Reuters.

Так, повідомляється, що землетрус стався в 177 км від Порту Харді.

"Землетрус силою 6,2 бала стався в 177 км на захід від Порту Харді, Британська Колумбія, Канада", - йдеться в повідомленні.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився на глибині 1 км. Разом з тим, на момент публікації новини інформації про травми або пошкодження не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, у Канаді пролунало п'ять землетрусів у провінції Британська Колумбія силою від 4,8 до 6.0. Землетруси сталися за 100 км від міста Порт Гарді. Перше - було близько 8 ранку силою 5,1 бала. До 12 гриміло ще двічі (магнітудою 5,6. і 5.8). Вдень сталося ще два землетруси магнітудами в 6,0 і 4,8.

Також на початку вересня на півдні Туреччини зафіксували землетрус, сила поштовхів якого досягла до 4,5 бала за шкалою Ріхтера.

Більше новин про: Землетрус землетрус у Канаді підземні поштовхи

Архів
Новини
Росія запустила перший пасажирський поїзд через Керченську протоку 10:30
Директором ДБР замість Труби стане "слуга народу" Ірина Венедиктова, - ЗМІ 10:18
Вчитель
Вчителі зі стажем менше 10 років отримають додаткові виплати в 2020 10:05
Заборона "міцних" сигарет і врегулювання електронних: Кабмін посилить боротьбу з курінням 09:40
Канаду сколихнув ще один потужний землетрус 09:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Литва забороняє імпорт електроенергії з Білорусі на тлі зростання імпорту білоруської електроенергії України 10:11
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє зменшити суму в платіжці за тепло до 30%, – Гончарук 17:53
Акціонер "Київметробуду" звинувачує в захопленні підприємства рейдерів Микитася 20:43
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
"Голос" не знає про гонорар Вакарчука за корпоратив в Мінську 16:00
Святослав Вакарчук
"Океан Ельзи" відмовився коментувати гонорар Вакарчука за корпоратив у Мінську 18:14
На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранені два бійця ЗСУ 08:00
Москва готова розглянути зняття санкцій з України, - Медведєв 19:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok