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24 декабря 2019, вторник, 09:07 218
Америка 2019-12-24T09:45:01+02:00
Українські Новини
В Канаде произошло 5 землетрясений за один день

В Канаде произошло 5 землетрясений за один день

Ольга Фандорина
Землетрясение, Канада

В Канаде прогремело пять землетрясений в провинции Британская Колумбия силой от 4,8 до 6.0. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CBC.

Землетрясения произошли за 100 км от города Порт Харди. Первое - было около 8 утра силой 5,1 балла. До 12 гремело еще дважды (магнитуда 5,6. и 5.8). Днем произошло еще два землетрясения магнитудами в 6,0 и 4,8.

По последней информации пострадавших в результате стихийного бедствия нет. Угроза цунами также отсутствует.

Сейсмолог Эндрю Шеффер сравнил землетрясение с большим грузовиком, который проезжает неподалеку. Кроме этого, он отметил, что канадцы даже не почувствовали подземельных толчков.

Как сообщали Українські Новини, в начале сентября на юге Турции зафиксировали землетрясение, сила толчков которого достигла до 4,5 балла по шкале Рихтера.

Кроме того, 20 февраля, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Также, осенью 2012 года турецкую провинцию Ван на востоке страны сотрясли 2 землетрясения. Их жертвами стали 640 человек, тысячи были ранены.

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