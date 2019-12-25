На Донбасі бойовики застосували гранатомети, поранений боєць ЗСУ

Вчора, 24 грудня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню, поранивши одного українського військового. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції наших підрозділів за заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Наголошується, що один обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисниках населеного пункту Березове, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Вчора, 24 грудня, в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початку поточної доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях українських захисників недалеко від населеного пункту Кримське. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 23 грудня на Донбасі загинув солдат 93-ї бригади "Холодний Яр".

Раніше ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.