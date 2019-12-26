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  • НБУ підвищив гривню після вихідного: офіційний курс валют на 26 грудня
26 грудня 2019, четвер, 06:00 52
Економіка 2019-12-28T04:00:33+02:00
Українські Новини
НБУ підвищив гривню після вихідного: офіційний курс валют на 26 грудня

НБУ підвищив гривню після вихідного: офіційний курс валют на 26 грудня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні
Гривня. Фото: bank.gov.ua
Гривня. Фото: bank.gov.ua

Поки банкіри не прогнозують девальвацію гривні до кінця 2019 року, Національний банк знову підвищує офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 грудня, на 2,06 коп. до 23,2552 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 грудня, на 1,54 коп. до 23,2758 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3012,4878
100 доларів США 2325,5155
100 швейцарських франків 2368,6994
1000 ієн 212,6142
10 російських рублів 3,7407
100 євро 2576,6712

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют 23 грудня на 6,95 коп. до 23,2803 UAH/USD, курс купівлі знизився на 11,72 коп. до 22,9324 UAH/USD.

Також після значного зміцнення гривні, яка досягла рівня 2016 року, а також побила світовий рекорд за темпами зростання, курс гривні може значно впасти вже після Нового року, в січні.

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