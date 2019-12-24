Зеленський доручив розробити законопроекти про посилення покарань за порушення пожежної безпеки

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розробити законопроекти про посилення покарань за порушення вимог пожежної безпеки.

Про це йдеться в указі №948 від 24 грудня, передають Українські Новини.

Згідно йому, Кабмін має невідкладно розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про посилення адміністративної відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки, за самовільне випалювання рослинності або її залишків.

Зміни повинні передбачати збільшення відповідальності за ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони і поліції, які рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями.

Законопроектом передбачать і посилення покарання за вчинення суб'єктом господарювання діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам пожежної безпеки та за явно неправдивий виклик спеціальних служб, недопущення посадових осіб органів держнагляду в сфері пожежної безпеки.

Президент наполягає на скороченні строків розгляду судових справ за позовами про повне або часткове зупинення роботи підприємств, об'єктів, окремих виробництв, обладнання, транспортних засобів у разі встановлення порушення пожежної безпеки.

Кабмін також має вжити заходів щодо неухильного дотримання пожежної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, таких як навчальні заклади, гуртожитки, заклади охорони здоров'я, торгово-розважальні заклади, готелі.

Крім того, підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій повинні бути забезпечені сучасною спеціальною технікою та рятувальним обладнанням для екстреної евакуації людей, засобами пожежогасіння, спеціальним одягом.

Наголошується на необхідності покращення матеріальної та соціального захисту працівників пожежників, вдосконалення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення їх кваліфікації.

Зеленський підкреслює необхідність створювати пожежні частини в сільській місцевості.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня кількість загиблих при пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу збільшилася до 16 осіб.

Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розпочалася 4 грудня.

Також 4 людини загинули і 3 постраждали 22 грудня в результаті пожежі в психоневрологічному диспансері Будковці Старобільського району Луганської області.