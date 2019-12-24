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  • Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради
24 грудня 2019, вівторок, 21:15 5
Політика 2019-12-24T21:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради

Зеленський призначив Арахамію секретарем Національної інвестиційної ради

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Давид Арахамія, Національна інвестиційна рада
Давид Арахамія
Давид Арахамія

Президент Володимир Зеленський призначив голову фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамію секретарем Національної інвестиційнї ради.

Про це йдеться в указі Президента №950, передають Українські Новини.

Також Президент ввів до складу ради міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля, голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Також радником секретаря призначено Сіхарулідзе Бесика.


Крім того, до ради увійшли прем'єр-міністр Олексій Гончарук, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів, міністр Юстиції Денис Малюська, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, президент і генеральний директор компанії "POSCO International Corp." Кім Янг-Санг.

Також указ виводить зі складу колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, Степана Кубіва, Дмитра Петренка і Вадима Пристайка.

Як повідомляли Українські Новини, Арахамія збирає підписи "Слуг народу", щоб у буфеті Ради почали продавати спиртне.

Раніше Зеленський вирішив звільнити закарпатського та львівського губернаторів через відсутність результатів.

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