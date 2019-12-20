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20 декабря 2019, пятница, 08:09 42
Верховная Рада и партии 2019-12-20T08:09:45+02:00
Українські Новини
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное

Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Буфет, Верховная Рада, Алкоголь, Буфет Верховной Рады, Торговля спиртным
Буфет Верховной Рады. Фото: Страна
Буфет Верховной Рады. Фото: Страна

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия хочет провести в Верховной Раде голосование за позволение торговать в парламентском буфете спиртными напитками. Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата той же фракции Александра Качуры "Правда Качури", передает "Страна".

Владелец канала приводит скриншот из мессенджера (судя по оформлению, это WhatsApp) с сообщением от Арахамии, в котором тот дает указание как и за что голосовать.

"Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - сказано в сообщении.

Качура отметил с иронией, что перед Новым годом нардепам предлагают закрыть чрезвычайно важный для жизни Украины вопрос.

Скриншот: Telegram/ Правда КачуриСкриншот: Telegram/ Правда Качури

 Как сообщали Українські Новини, в буфете Верховной Рады подорожала еда.

А вот три года назад в меню депутатов Рады появились тигровые креветки и снизились цены.

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