Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия хочет провести в Верховной Раде голосование за позволение торговать в парламентском буфете спиртными напитками. Об этом сообщает Telegram-канал народного депутата той же фракции Александра Качуры "Правда Качури", передает "Страна". Владелец канала приводит скриншот из мессенджера (судя по оформлению, это WhatsApp) с сообщением от Арахамии, в котором тот дает указание как и за что голосовать. "Коллеги, завтра нужны голоса. Будем голосовать за отмену постановы ВРУ о запрете торговли спиртными напитками в буфете", - сказано в сообщении. Качура отметил с иронией, что перед Новым годом нардепам предлагают закрыть чрезвычайно важный для жизни Украины вопрос. Скриншот: Telegram\/ Правда Качури Как сообщали Українські Новини, в буфете Верховной Рады подорожала еда. А вот три года назад в меню депутатов Рады появились тигровые креветки и снизились цены.