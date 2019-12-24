Поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді за справою Шеремета

Поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, слідчі кваліфікують подію в Апеляційному суді як погрози або насильство щодо журналістів.

На сьогодні в поліцію із заявами про протиправні дії звернулися 3 журналіста.

Слідчі почала розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (загроза і насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Поліція зазначає, що погрози на адресу журналістів і насильство неприпустимі.

Як повідомляли Українські Новини, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє про напади на журналіста Дмитра Кучера на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.



Також Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського відреагувати на напади на журналістів в суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Шеремета.