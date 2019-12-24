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24 грудня 2019, вівторок, 20:37 8
Силові структури 2019-12-24T20:38:05+02:00
Українські Новини
Поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді за справою Шеремета

Поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді за справою Шеремета

Валерия Драгомирова
Національна поліція України, Кримінальне провадження, суд у справі Шеремета
Суд у справі Шеремета
Суд у справі Шеремета

Поліція почала кримінальне провадження за фактом погроз на адресу журналістів на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, слідчі кваліфікують подію в Апеляційному суді як погрози або насильство щодо журналістів.

На сьогодні в поліцію із заявами про протиправні дії звернулися 3 журналіста.

Слідчі почала розслідування за ч. 2 ст. 345-1 (загроза і насильство по відношенню до журналіста) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Поліція зазначає, що погрози на адресу журналістів і насильство неприпустимі.

Як повідомляли Українські Новини, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявляє про напади на журналіста Дмитра Кучера на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.


Також Бужанський і Дубинський вимагають від "Слуги народу" і Зеленського відреагувати на напади на журналістів в суді над обвинуваченими у вбивстві журналіста Шеремета.

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