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24 грудня 2019, вівторок, 19:45 5
Президент 2019-12-24T21:00:02+02:00
Українські Новини
Зеленський призначив держстипендії діячам мистецтва

Зеленський призначив держстипендії діячам мистецтва

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Мистецтво, Художник, Стипендії
Володимир Зеленський. Фото: офіс президента
Володимир Зеленський. Фото: офіс президента

У той час як студенты залишаться без надбавки в 2020 році, Президент Володимир Зеленський призначив довічну державну стипендію народному художнику України Івану Марчуку та іншим діячам мистецтва.

Про це йдеться в указі №946 від 24 грудня, передають Українські Новини.

Серед тих, хто отримав довічну стипендію, також числиться народна художниця Людмила Мєшкова, письменник Михайло Пащенко, кінооператор і актор Едуард Тімлін.

Серед тих, хто отримав дворічну стипендію, значаться українська співачка Ольга Басісюк-Гаптар, кінооператор Юрій Гармаш, скрипаль, диригент і композитор Олександр Гоноболін, прозаїк, хімік, дослідник творчості Івана Франка Роман Горак, українська актриса, одна із засновників творчої майстерні "Театр у кошику" Лідія Данильчук, актор Віктор Демерташ, український поет і драматург Василь Карасьов, український літератор Маріанна Кіяновська, кінорежисер і продюсер Олександр Янчук, актор Микола Олійник та інші.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненко 11 політв'язням. Також більше сотні олімпійців та їх тренерів отримають президентські стипендії від 2,5 до 12 тис. гривень.

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