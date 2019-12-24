Зеленський призначив держстипендії діячам мистецтва

У той час як студенты залишаться без надбавки в 2020 році,

Про це йдеться в указі №946 від 24 грудня, передають Українські Новини.

Серед тих, хто отримав довічну стипендію, також числиться народна художниця Людмила Мєшкова, письменник Михайло Пащенко, кінооператор і актор Едуард Тімлін.

Серед тих, хто отримав дворічну стипендію, значаться українська співачка Ольга Басісюк-Гаптар, кінооператор Юрій Гармаш, скрипаль, диригент і композитор Олександр Гоноболін, прозаїк, хімік, дослідник творчості Івана Франка Роман Горак, українська актриса, одна із засновників творчої майстерні "Театр у кошику" Лідія Данильчук, актор Віктор Демерташ, український поет і драматург Василь Карасьов, український літератор Маріанна Кіяновська, кінорежисер і продюсер Олександр Янчук, актор Микола Олійник та інші.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський призначив стипендії імені Лук'яненко 11 політв'язням. Також більше сотні олімпійців та їх тренерів отримають президентські стипендії від 2,5 до 12 тис. гривень.