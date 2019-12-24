Більше 15% українців не мають цифрових навичок, - Мінцифри

За результатами опитування, проведеного компанією MLS Group за замовленням Міністерства цифрової трансформації, 15,1% українців не мають цифрових навичок.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Згідно з даними опитування, 53% українців у віці від 18 до 70 років мають цифрові навички на середньому рівні, 37,9% - на рівні нижче середнього, 15,1% - зовсім не мають навичок.

На питання "Які навички ви хотіли б сформувати?", 39,6% опитаних відповіли "базові та поглиблені", 17% респондентів хотіли б сформувати базові навички, 8% - поглиблені, 35,4% - не вибрали жодного з варіантів.

Серед базових навичок 33,9% респондентів хотіли б освоїти навички в онлайн-безпеки, 29,8% - навички в розрізненні надійних і ненадійних джерел інформації, 26% - у користуванні інтернет-банкінгом, 23,4% - у користуванні смартфоном.

Серед поглиблених навичок 25,4% опитаних хотіли б навчитися навичкам установки програмного забезпечення, 23,6% - роботи в фоторедакторі, 22,9% - навичкам обробки відеоматеріалів, монтажу, 18,9% - навичкам роботи у програмі Excel.

Для виходу в Інтернет найчастіше громадяни використовують смартфон, при цьому його використовують 93,4% громадян у віці від 18 до 29 років, 85% громадян у віці 30-59 років і 64,5% громадян у віці 60-70 років.

Крім того, 47% респондентів віком 18-70 років зацікавлені у навчанні цифровим навичкам, а 13,7% - не проявляють бажання навчатися таким навичкам.

Також респондентів попросили відповісти, для яких цілей вони використовували Інтернет протягом останніх 3 місяців (пропонувалося вибрати кілька варіантів відповіді).

82,2% опитаних використовують Інтернет для обміну повідомленнями, 80,8% - для дзвінків через Інтернет (враховуючи відеодзвінки), 79,4% - для перегляду відеороликів, 74,9% - для участі в соціальних мережах, 74,6% - для пошуку інформації про товари і послуги, 73,1% - для прослуховування музики, 73% - для читання новинних ресурсів.

На питання "Коли ви останній раз користувалися Інтернетом?", 85,5% опитаних відповіли, що користувалися протягом останніх 3 місяців, 2,1% - від 3 місяців до року тому, 1,8% - більше року тому, 10,5% опитаних відповіли, що ніколи не користувалися Інтернетом.

Крім цього, згідно з опитуванням, 4,4% респондентів відчули фінансові втрати протягом останніх 12 місяців за отримання повідомлень від аферистів і перенаправлення на фальшиві сайти.

Під час опитування було опитано 1 800 респондентів від 18 до 70 років шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face), 219 респондентів з порушеннями слуху шляхом анкетування, 859 респондентів у віці від 10 до 17 років і 400 респондентів, які проживають на тимчасово окуппированных територіях Донецької і Луганської областей, шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face).

У поданій опитуванні відсутня інформація про дати проведення опитування та статистичної похибки вибірки.

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